Леклер записал эмоциональное обращение к тифози после продления контракта с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, подписавший новый многолетний контракт с итальянской командой, опубликовал эмоциональное обращение в социальной сети. Монегаск заявил, что «Феррари» стала для него семьёй за 10 лет в академии и основной команде, а также пообещал выкладываться полностью, чтобы вернуть «Скудерию» на вершину.

«Когда я присоединился к «Феррари», я был просто мальчишкой, живущим своей мечтой. Как и многие гонщики до меня, я вырос, понимая, что эта команда — нечто большее. Это и есть нечто большее. Не просто символ. Это страсть, которую я испытывал задолго до того, как впервые примерил красный комбинезон.

Когда то, что ты любишь и о чём мечтаешь днём и ночью, становится реальностью, это не может означать только гонки — это означает семью. И, что удивительно, за последние десять лет именно этим она и стала. Вместе мы пережили одни из самых эмоциональных моментов в моей жизни. Включая трудные времена, которые причиняли глубокую боль. И, возможно, именно это делает нашу связь такой особенной. Я знаю, что люди всегда будут подвергать сомнению твои решения в Формуле-1. Но когда дело дошло до этого, для меня ответ всегда был ясен.

Потому что я всем сердцем верю в нашу связь. В то, что олицетворяет эта команда, выходя за рамки гонок. И я верю, что лояльность и доверие… имеют огромное значение! В мире, где всё меняется так быстро, эти ценности сегодня значат для меня ещё больше. Это продление касается не только будущего. Оно охватывает и всё то, что мы уже пережили вместе, и наследие, которое мы продолжаем нести.

Быть гонщиком «Феррари» — это привилегия и ответственность, которые я никогда не принимаю как должное. Я буду продолжать отдавать абсолютно всё, что у меня есть, чтобы помочь вернуть команду туда, где ей и положено быть: на самую вершину. Всем в Маранелло, людям, которые день за днём отдают себя ради этой «Скудерии», спасибо. А тифози, ваша страсть — одна из главных причин, почему «Феррари» так особенна, и ваша поддержка на протяжении всех этих лет значила для меня гораздо больше, чем я могу выразить словами.

Мечта всё ещё жива, и я горжусь тем, что продолжаю стремиться к ней вместе с вами. Forza Ferrari. Шарль», — сказал Леклер в своём монологе.