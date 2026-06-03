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Вассёр — о новом контракте Леклера: это было естественное решение для «Феррари»

Вассёр — о новом контракте Леклера: это было естественное решение для «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал подписание нового контракта с пилотом Шарлем Леклером. Срок соглашения официально не разглашается, но, по предварительной информации, речь идёт о нескольких сезонах — до 2031 года включительно.

«Шарль уже много лет является частью семьи «Феррари», и продление контракта с ним кажется нам совершенно естественным решением. За эти годы мы видели, как он рос и становился не только одним из сильнейших гонщиков Формулы-1, но и человеком, который полностью слился с командой и всем тем, что олицетворяет «Феррари».

Мы ценим его талант, нам нравится его целеустремленность и то, как он относится к каждому дню, проводящемуся вместе с людьми из «Скудерии», как на трассе, так и за её пределами. Мы знаем, как много этот проект значит для него, и рады продолжать работать над достижением наших общих целей», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.

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