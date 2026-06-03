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Ферстаппен — о прогрессе «Ред Булл» перед Гран-при Монако: темп стал ближе к нужному

Ферстаппен — о прогрессе «Ред Булл» перед Гран-при Монако: темп стал ближе к нужному
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда сделала позитивные шаги вперёд на Гран-при Майами, темп стал ближе к нужному, а управляемость машины улучшилась.

«В Майами мы сделали несколько шагов вперёд, и наш темп стал гораздо ближе к тому, каким он должен быть. Мне показалось, что удалось добиться от машины лучшей производительности, и я чувствовал себя более комфортно. Однако мы продолжим прилагать усилия — всегда есть что улучшить и над чем поработать, именно так мы и действуем как команда. В Монако неизменно важна хорошая стратегия, и ключевым моментом, как обычно, станет лучший результат в квалификации. Было приятно немного перезагрузиться перед двойным этапом, и здорово, что мы недалеко от дома, можем увидеться с семьёй — особенно когда уикенд выдаётся напряжённым как на трассе, так и за её пределами», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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