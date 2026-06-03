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«Астон Мартин» представил специальную ливрею к Гран-при Монако

«Астон Мартин» представил специальную ливрею к Гран-при Монако
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» вместе с титульным партнёром Maaden показала специальную ливрею для Гран-при Монако.

Проект получил название From Rock to Racetrack («От горной породы до гоночной трассы») и посвящён процессу превращения металлов и минералов в технологии, используемые в современной промышленности и автоспорте.

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Для оформления AMR26 впервые в истории команды использовали специальную плёнку с иридисцентным эффектом. В зависимости от освещения болид будет менять оттенок по ходу движения по трассе в Монако. Аналогичный дизайн получили комбинезоны пилотов, а также экипировка механиков.

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

В «Астон Мартин» отметили, что проект должен подчеркнуть роль добывающей промышленности и материалов, используемых в том числе в Формуле-1.

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