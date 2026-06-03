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Новый контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до 2030-х годов — The Race

Новый контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до 2030-х годов — The Race
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По информации издания The Race, обновлённый контракт 28-летнего пилота «Феррари» Шарля Леклера может сохранить монегаска в составе итальянской команды как минимум до начала 2030-х годов.

«Феррари» официально объявила о продлении сотрудничества перед домашним для Леклера Гран-при Монако, однако деталей сделки не раскрыла. При этом предыдущий контракт пилота действовал до конца 2029 года, а новое соглашение, как сообщается, стало его продлением.

Леклер выступает за «Скудерию» с 2019 года. До этого он входил в академию команды, выиграл Формулу-2 в 2017-м и дебютировал в Формуле-1 в составе «Заубер».

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