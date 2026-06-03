Максим Ахтямов выиграл второй этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series в Уфе

В Уфе завершился второй этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Победу на соревнованиях одержал представитель Челябинска Максим Ахтямов, который второй раз подряд выиграл этап нынешнего сезона.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA

В соревнованиях приняли участие 32 пилота из Москвы, Уфы, Челябинска, Озёрска, Нефтекамска, Оренбурга и других городов России. Финальные парные заезды прошли на мокрой трассе после дождя, из-за чего ключевое значение имела точность прохождения конфигурации.

В финале Ахтямов оказался быстрее Владислава Корнеева. Третье место занял Никита Белиоглов, победивший в заезде за бронзу Камиля Хамидуллина.

Итоги этапа (топ-3):

1. Максим Ахтямов (Toyota Corolla, Челябинск).

2. Владислав Корнеев (Toyota Corolla, Уфа).

3. Никита Белиоглов (BMW E36, Челябинск).

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA

Организаторы также вручили награду за лучшую ливрею. Победителем номинации стал Рушан Ахмедшин на Nissan Laurel с дизайном в стиле башкирского орнамента.

После двух этапов лидером общего зачёта региональной лиги URAL остаётся Максим Ахтямов, набравший 544 очка. Вторым идёт Никита Белиоглов (294), третьим — Семён Васильев (199).

Следующий этап серии PRO состоится 21 июня на территории «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, а финал региональной лиги URAL пройдёт 26 июля в Челябинске.