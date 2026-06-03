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«Уильямс» и Claude представили специальный дизайн экипировки к Гран-при Монако

«Уильямс» и Claude представили специальный дизайн экипировки к Гран-при Монако
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Команда «Уильямс» и официальный партнёр по мышлению Claude представили кампанию Pattern of Thought, приуроченную к Гран-при Монако.

В рамках проекта пилоты Алекс Албон и Карлос Сайнс, а также сотрудники команды, включая руководителя Джеймса Ваулза, прошли специальные тесты в симуляторе и во время работы на базе команды. Их реакции и эмоциональные состояния фиксировались с помощью гарнитур, после чего Claude преобразовал полученные данные в визуальный дизайн.

Новый стиль будет использоваться в Монако на специальных шлемах, комбинезонах и в оформлении гаража «Уильямса». Кампания также продолжится на этапах в Сильверстоуне, Сингапуре и Лас-Вегасе.

По словам Джеймса Ваулза, проект посвящён людям, которые принимают ключевые решения в Формуле-1 — инженерам, стратегам и пилотам.

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