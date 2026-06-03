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Лионель Скалони рассказал, как в его семье следят за выступлениями Франко Колапинто

Лионель Скалони рассказал, как в его семье следят за выступлениями Франко Колапинто
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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони признался, что в его семье внимательно следят за выступлениями пилота «Альпин» Франко Колапинто в Формуле-1.

«Я всегда был автолюбителем, то, что у нас есть гонщик в Формуле-1 — это для нас просто невероятно. Мы — страна, которая любит не только футбол, но и автомобили.

Мой сын — настоящий фанат. Пишет мне сообщения, иногда напоминает о расписании матчей. Он купил всё, что связано с Колапинто и командой, сын просто в восторге. Знаете, как приятно, когда впереди уикенд Формулы-1 и можно посмотреть, как Франко выступит в квалификации? А теперь, когда появилась эта спринтерская гонка, стало гораздо интереснее. Ради этого даже хочется встать пораньше.

Я встретился с ним в Бельгии, совсем не надолго, потому что тоже знаю, каково это — находиться там перед квалификацией, постарался не мешать ему слишком сильно, на этом всё. Мне хватило этого, чтобы понять, он хороший парень, просто потрясающий. И надеюсь, что у него всё получится», — приводит слова Скалони издание La Derecha Diario.

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