Кевин Магнуссен выступит в гонке NASCAR на военно-морской базе США

Экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен примет участие в гонке NASCAR Cup Series, которая пройдёт 21 июня на территории военно-морской базы «Коронадо», расположенной к западу от Сан-Диего. Магнуссен сядет за руль «Шевроле» №91, подготовленного командой Trackhouse Racing.

«Для меня большая честь получить возможность выступить в NASCAR. Я уже провёл некоторое время с командой в Северной Каролине, познакомился со всеми, прошёл подгонку сиденья, изучил процедуру пит-стопа и другие детали подготовки к уикенду NASCAR. С нетерпением жду поездки в Сан-Диего, чтобы получить этот опыт», — цитирует Кевина Магнуссена пресс-релиз Trackhouse Racing.

Автомобиль Кевина Магнуссена на гонку в Сан-Диего Фото: trackhouse.com

На этапе в Сан-Диего Магнуссен станет четвёртым пилотом Trackhouse Racing и будет выступать вместе с трёхкратным чемпионом австралийской серии Supercars Шейном ван Гисбергеном, а также Россом Честейном и восходящей звездой гонок сток-каров Коннором Зиличем.

Кевин Магнуссен выступал в Формуле-1 с 2014-го по 2024-й, известен тем, что уже в дебютной гонке поднялся на подиум. Покинув чемпионат мира, датчанин выступал в гонках на выносливость, провёл сезон в заводской команде «БМВ» в WEC, а в прошлом году вышел на старт «24 часов Ле-Мана» в экипаже гиперкара BMW M Hybrid V8. Кроме того, в 2021 году Магнуссен провёл одну гонку в серии IndyCar, финишировав 24-м на трассе «Роуд Америка».

Гонка на базе «Коронадо» станет 17-м этапом регулярного сезона NASCAR Cup Series 2026 года. Помимо постоянных участников, в ней также выступит Джимми Джонсон, семикратный чемпион высшей лиги NASCAR, который завершил активную карьеру в 2022 году.