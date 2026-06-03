Шарль Леклер не хочет, чтобы его будущий ребёнок стал гонщиком

28-летний пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер признался, что не хотел бы, чтобы его будущий ребёнок стал автогонщиком.

— А вы бы хотели, чтобы однажды у вас родился сын-гонщик?

— Нет, лучше не надо! Решать не мне, но если бы пришлось выбирать, я бы хотел, чтобы он занялся чем-нибудь другим. Уже и следить за гонками моего младшего брата Артура — это мучение. Не смею даже представить себе сына [в гонках], — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.

Сам Шарль сегодня сообщил о продлении контракта со «Скудерией». Срок соглашения официально не разглашается, но, по предварительной информации, речь идёт о нескольких сезонах — до 2031 года включительно.