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RN365.nl: «Феррари» — первая команда Ф-1 с зарплатным бюджетом пилотов свыше € 100 млн

RN365.nl: «Феррари» — первая команда Ф-1 с зарплатным бюджетом пилотов свыше € 100 млн
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«Феррари» вышла на первое место в Формуле-1 по расходам на зарплаты пилотов, преодолев отметку в € 100 млн. Это произошло после подписания нового контракта с Шарлем Леклером. Об этом сообщает нидерландская редакция издания RacingNews365.

По оценкам, семикратный чемпиона серии Льюис Хэмилтон в этом сезоне зарабатывает около € 60 млн. Леклер по предыдущему контракту получал € 34 млн, но после подписания нового соглашения его зарплата, по оценкам, вырастет до € 50 млн в год.

Для сравнения: «Ред Булл» занимает второе место с общим бюджетом на зарплаты пилотов € 75 млн. Большая часть этой суммы (€ 70 млн) приходится на Макса Ферстаппена.

Официально «Скудерия» не раскрывает финансовые детали контрактов. Новое соглашение с Леклером рассчитано на несколько сезонов, срок официально не разглашается. По данным СМИ, контракт может действовать до 2030 года и далее.

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