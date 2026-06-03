Алекс Албон и Карлос Сайнс могут покинуть «Уильямс» — RacingNews365

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» Алекс Албон и Карлос Сайнс интересны другим коллективам «Королевских гонок».

«В «Уильямсе» сезон-2026 для машины FW48 выдался неудачным, поскольку контракты и Карлоса Сайнса, и Алекса Албона истекают в этом году, никто не осудил бы ни одного из гонщиков за поиск другого места. Сайнс выглядит значительно сильнее, чем его болид, как известно, гонщик привлёк серьёзный интерес со стороны нескольких команд.

Сезон выглядит ещё более мучительным для Албона, что делает его решение таким же тяжёлым. Гонщик выступает за «Уильямс» с 2022 года, переживая взлёты и падения, но долгожданный 2026-й пока принёс только разочарование, а его заявления и язык тела во время последних гонок намекали на уныние.

В Монреале RacingNews365 узнал, что он также находится на радаре некоторых команд. Недавно состоялись контакты с «Альпин», «Ауди» и «Астон Мартин», чтобы определить варианты для обеих сторон. Связи Албона с «Ред Булл» также нельзя игнорировать. Чалерм Ювидья, мажоритарный владелец производителя энергетических напитков, до сих пор поддерживает тесные личные и деловые отношения с гонщиком «Уильямса», а также следит за его карьерой.

Хотя на данный момент это маловероятно, если в лагере «Ред Булл», который владеет двумя командами Формулы-1, произойдут какие-либо изменения, тайский миллиардер может бросить Албону спасательный круг. Формуле-1 он также понадобится, учитывая, что дело приближается к объявлению Гран-при Таиланда», — говорится в статье RacingNews365.