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В Red Bull Powertrains прокомментировали первый подиум в Ф-1 с двигателем «Форда»

В Red Bull Powertrains прокомментировали первый подиум в Ф-1 с двигателем «Форда»
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Технический директор моторного подразделения Red Bull Powertrains Бен Ходжкинсон высказался о первом подиуме «Ред Булл» в сезоне-2026, завоёванном на Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Формула-1 — это всегда разговор о победах, но этот первый подиум с собственной силовой установкой определённо стоит празднования — в знак признания масштаба того, чего удалось достичь за столь короткое время. Red Bull Ford Powertrains — новичок, который конкурирует с одними из крупнейших имён в автомобильной промышленности и автоспорте. Бороться с ними на равных в верхней части пелотона является тем, чем вся команда может гордиться.

Впереди ещё долгий путь, знаем, что отставание от лидеров значительно, но мы быстро учимся, наращиваем возможности и движемся в правильном направлении. С нетерпением ждём ближайшие гонки, поскольку продолжаем этот прогресс и стремимся к нашей первой победе в эту новую эру Формулы-1, в которой новые команды и производители выбрали участие и развитие в этом спорте», — приводит слова Ходжкинсона пресс-служба команды.

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Комментарии
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