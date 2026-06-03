Фернандо Алонсо высказался о прогрессе «Астон Мартин»

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о работе «Астон Мартин» с болидом для сезона-2026.

«Иногда мы хорошо стартуем, оказываемся совсем не на своей позиции, а затем постепенно отстаём. Мы теряем одну позицию на каждом круге, из-за чего скатываемся на своё естественное место в хвосте, но такова ситуация, так будет до этого лета.

Так что мы это принимаем и отвечаем на одни и те же вопросы каждые выходные, но спокойны по этому поводу. Каждый раз, когда мы выезжаем на трассу, есть прогресс; есть новые вещи на машине, на двигателе, на настройках и на коробке передач — с Майами [до Канады], мы значительно улучшили коробку передач, синхронизацию передач, переключение на пониженную передачу.

Как это выглядит во время круга, трудно измерить, но мы определённо были быстрее, чем в Майами, на точно такой же машине, просто потому, что мы начинаем более правильно настраивать элементы. Так что ожидаю много маленьких изменений между Монреалем и Монако, надеюсь, ещё один шаг вперёд, но фундаментальная проблема и три секунды темпа должны будут исходить от мощности двигателя и аэродинамического пакета, это придёт только во второй половине года», — приводит слова Алонсо RacingNews365.