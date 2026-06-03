«Впечатляющее зрелище». Вольф — о настрое «Мерседеса» на квалификацию ГП Монако

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Монако.

«Монако остаётся одной из самых престижных гонок в календаре. В Монако так много историй и церемоний, но ничто из этого не меняет нашу задачу. Нам нужно прогрессировать на тренировках и быть в состоянии выдать результат, когда это будет важно.

Квалификация в Монако всегда захватывающая. С этим новым поколением уменьшенных, более манёвренных машин подобный вызов должен стать ещё более явным. Чтобы иметь шанс на победу в воскресенье, нужно хорошо выступить в субботу. Это будет впечатляющее зрелище, которого мы с нетерпением ждём.

Однако подходим к уикенду без каких-либо предубеждений. Монако — это трасса, не похожая ни на какую другую в календаре. Машина, которая была конкурентоспособна на других трассах, не имеет гарантий оказаться сильной тут. Границы трассы маленькие, последствия ошибки высокие, а предыдущие результаты зачастую не имеют значения. Нам нужно быть в лучшей форме на протяжении всего уикенда, чтобы продолжать развивать нашу форму», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.