Руководитель «Кадиллака» высказался об отношении к возможному возвращению двигателей V8

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон отреагировал на возможное возвращение двигателей V8.

«Не могу особо комментировать за General Motors. Могу сказать, что мы находимся в немного ином положении, чем некоторые другие более устоявшиеся производители силовых установок и команды, поскольку мы знали, что будет некоторая неопределённость с регламентом, потому что находились в самом разгаре огромной неопределённости относительно нашего прихода в серию с точки зрения сроков и всего сопутствующего.

Так что в значительной степени мы должны были быть готовы реагировать на что угодно. Как правило, стабильность регламента — это одна из вещей, которая приводит к плотной борьбе, также думаю, что нынешний регламент совершил не такой уж и большой скачок, чтобы сказать, это то, что фанаты хотели бы видеть от изменений в нём. Вкратце я бы сказал: мы должны быть готовы ко всему, что нам преподнесут.

Это соревнование, уважаем регламент, в какой бы форме он ни был, мы должны ему соответствовать. Тем не менее думаю, что все всегда приветствуют некоторую стабильность и хорошую видимость того, что произойдёт и когда, потому что тогда вы можете планировать. И это большие инвестиции, которые мы делаем — строим новый завод по производству силовых установок и всё в этом роде, это, безусловно, облегчает задачу, если есть полная ясность в регламенте, но с оговоркой, что мы должны быть готовы ко всему», — приводит слова Лоудона RacingNews365.