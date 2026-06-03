Брандл призвал Джорджа Расселла не сдаваться в борьбе с Антонелли за титул в сезоне-2026

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал 43-очковую разницу в личном зачёте между двумя лидерами сезона — 19-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли и его 28-летним напарником по команде «Мерседес» Джорджем Расселлом.

«Джордж Расселл отстает от своего юного напарника по команде на 43 очка, что эквивалентно разнице между первым и вторым местом, ему стоит верить, что всё возвращается бумерангом.

До конца сезона ещё очень далеко, но «Макларен», «Ферарри» и «Ред Булл» тоже не будут стоять на месте», — написал Брандл в колонке на Sky Sports.

В данный момент Антонелли одержал четыре победы в карьере в Формуле-1, каждая из которых пришлась на последние Гран-при.