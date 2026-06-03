Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Очень помог моей карьере». Бортолето — об отношениях с Максом Ферстаппеном

«Очень помог моей карьере». Бортолето — об отношениях с Максом Ферстаппеном
Комментарии

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето («Ауди») высказался о своих взаимоотношениях с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Макс? Прежде всего он мой друг. Друг, которого мне подарил гоночный мир, с которым я счастлив проводить время вне трассы, играть в видеоигры и веселиться. Он даёт мне много советов, это парень, который очень помог моей карьере, когда я был моложе, и продолжает помогать сейчас — со всеми моими контрактами и многими вещами, которыми я с ним делился, мнениями и вопросами, что мне делать в той или иной ситуации, он был очень полезен. И благодаря ему в моей карьере произошло много хороших вещей.

Он просто парень, который много для тебя делает, ничего не ожидая [взамен], и такие люди особенные, и я буду чрезвычайно благодарен ему до конца своей жизни. Так что надеюсь, однажды я смогу сделать для какого-нибудь молодого пилота то же, что он сделал для меня. Думаю, это было бы потрясающе — добиться успеха в Формуле-1, стать наставником для новичка и помочь ему осуществить его мечты, и стать для него тем, кем Макс был и остаётся для меня», — приводит слова Бортолето издание RacingNews365.

Материалы по теме
В Red Bull Powertrains прокомментировали первый подиум в Ф-1 с двигателем «Форда»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android