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«Выбросил белое полотенце». Кристиан Фиттипальди — о словах Расселла после ГП Канады

«Выбросил белое полотенце». Кристиан Фиттипальди — о словах Расселла после ГП Канады
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Фиттипальди высказался о словах пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла после Гран-при Канады, где он, будучи лидером, сошёл из-за поломки батареи, а победу одержал его напарник Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Я даже сфотографировал одно из этих заявлений Расселла после Монреаля, так как хотел быть уверенным в том, о чём говорю. Джордж сказал: «Сейчас всё в руках Кими. Он так далеко впереди. Мне нечего терять». Лично я считаю, что он выбрасывает белое полотенце.

Его комментарии наоборот давят на Антонелли? Думаю, оказывать на него давление означает, что он должен показывать результат на трассе и просто говорить за кулисами. Было несколько моментов в течение уикенда в Канаде, когда я подумал: «О, думаю, он составит конкуренцию этому парню». Но теперь, после таких слов, это не так. Очевидно, он очень расстроен из-за поломки машины, я понимаю, но это заявление было плохим», — сказал Фиттипальди на YouTube-канале Pelas Pistas.

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