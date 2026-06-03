«Выбросил белое полотенце». Кристиан Фиттипальди — о словах Расселла после ГП Канады

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Фиттипальди высказался о словах пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла после Гран-при Канады, где он, будучи лидером, сошёл из-за поломки батареи, а победу одержал его напарник Андреа Кими Антонелли.
«Я даже сфотографировал одно из этих заявлений Расселла после Монреаля, так как хотел быть уверенным в том, о чём говорю. Джордж сказал: «Сейчас всё в руках Кими. Он так далеко впереди. Мне нечего терять». Лично я считаю, что он выбрасывает белое полотенце.
Его комментарии наоборот давят на Антонелли? Думаю, оказывать на него давление означает, что он должен показывать результат на трассе и просто говорить за кулисами. Было несколько моментов в течение уикенда в Канаде, когда я подумал: «О, думаю, он составит конкуренцию этому парню». Но теперь, после таких слов, это не так. Очевидно, он очень расстроен из-за поломки машины, я понимаю, но это заявление было плохим», — сказал Фиттипальди на YouTube-канале Pelas Pistas.
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