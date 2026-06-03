«Поскольку Хэмилтон гений — больше моя вина». Росберг — об авариях с Хэмилтоном

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о своём противостоянии с Льюисом Хэмилтоном во времена выступлений за «Мерседес».

«Я очень много работал над вопросом борьбы с напарником, визуализируя, как не уступаю позицию и остаюсь уверенным в своих действиях, это была важная часть моей подготовки.

И когда все эти детали складываются, затем в самый ответственный момент эта подготовка помогает удержать свою позицию и не уступать место в сложных эпизодах. И, к моему разочарованию, это, конечно, привело к нескольким авариям, к сожалению, поскольку Льюис такой гений, в большинстве случаев это была скорее моя вина, чем его», — рассказал Нико в подкасте High Performance.