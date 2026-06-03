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Бортолето объяснил, влияет ли дружба с Ферстаппеном на борьбу на трассе

Бортолето объяснил, влияет ли дружба с Ферстаппеном на борьбу на трассе
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Гонщик команды Формулы-1 «Ауди» Габриэл Бортолето ответил, оказывает ли влияние дружба с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на борьбу на трассе с ним.

«Когда надеваем шлемы, если вижу его на трассе, он гоняется со мной жёстко, и я гоняюсь с ним жёстко, с уважением, но всегда очень конкурентно и хорошо. Пока что нам не удалось много бороться друг с другом, потому что в прошлом году у него была очень конкурентоспособная машина, а я не был на высоких местах. В начале этого года у нас было несколько сражений, но теперь он снова на вершине — посмотрим, смогу ли скоро этого достичь. Надеюсь.

Наше общение о Формуле-1? Он открыт, но очевидно с некоторыми ограничениями. Мы оба в разных командах, не можем делиться всем. Но делимся, если это необходимо, чтобы помочь друг другу. Не боремся друг с другом за титул чемпиона мира, так что полагаю, это честно — помогать друг другу в ситуации, в которой сейчас находимся. Нашёл много полезного в советах, которые он мне дал, надеюсь, ему тоже удалось найти кое-что из того, что я дал ему», — приводит слова Бортолето RacingNews365.

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