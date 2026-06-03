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На ПМЭФ представили гоночную LADA Iskra с турбомотором

На ПМЭФ представили гоночную LADA Iskra с турбомотором
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В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) была представлена гоночная модель Lada Iskra с 1,6-литровым турбомотором мощностью 218 л.с.

Фото: Телеграм-канал Романа Русинова

«LADA Iskra TMS – гоночный автомобиль, разработанный компанией «ТМС Моторспорт» в партнёрстве с АО «АВТОВАЗ». Машина оснащается турбированным двигателем объёмом 1,6 л мощностью 218 л. с. (280 Н·м) и шестиступенчатой секвентальной механической коробкой передач. Гоночный автомобиль получил облегчённый кузов с вварным каркасом безопасности, аэродинамический обвес, усиленную подвеску с амортизаторами с регулировкой сжатия и отбоя, а также новые 17-дюймовые колёсные диски.

Модель специально разработана для участия в монокубке – длительных гонках нового формата на технически одинаковых автомобилях. Проект LADA Iskra TMS представляет собой гоночную серию с принципиально новым подходом, нацеленную на максимальную зрелищность при низком пороге входа и предсказуемом бюджете без «гонки инженерных вооружений».

Фото: Телеграм-канал Романа Русинова

Старт сезона намечен на 2027 год: на лучших трассах России планируется провести пять этапов, включающих 10 гонок. Соревновательные заезды продлятся 40–60 минут и предполагают смену пилотов: каждый экипаж будет состоять из двух–трёх человек – профессионалов, любителей и медиаперсон», — говорится на официальном сайте LADA.

Российский гонщик Роман Русинов в своём телеграм-канале сообщил: «А теперь подробнее о том, зачем я приехал на ПМЭФ. Для нас это не просто ещё одна гоночная машина. Это попытка уложить наш 30-летний опыт, который мы накопили в автоспорте, и сделать современные кольцевые гонки более доступными для широкой аудитории.

Фото: Телеграм-канал Романа Русинова

У автомобиля есть режим TMS Boost — дополнительная мощность для атак и обгонов по нажатию кнопки на руле. В результате получился новый автоспортивный продукт, построенный на базе современной отечественной модели. Автомобиль, который создавался не для выставочного стенда, а для настоящей борьбы и удовольствия от вождения». Я доволен тем, что у нас получилось. И да, тормоза здесь тоже наши — Rossa Racing».

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