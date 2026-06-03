Пилоты Ф-1 разгромно проиграли команде с Рональдиньо и Бонуччи в футбольном матче в Монако

В среду, 3 июня, в преддверии Гран-при Монако состоялся традиционный футбольный матч, в котором приняли участие гонщики Формулы-1, знаменитости, а также легендарные футболисты.

В футбольном матче, приуроченном к Кубку Racing Stars, приняли участие следующие пилоты Формулы-1: Пьер Гасли из «Альпин», Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз», Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и Карлос Сайнс из «Уильямса». Их соперниками стали футбольные легенды, в число которых вошли Роналдиньо, Леонардо Бонуччи и Кларенс Зеедорф.

Матч закончился разгромным поражением команды гонщиков — 2:6.

Фотографии с мероприятия доступны на страницах Формулы-1 в социальных сетях.