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Пилоты Ф-1 разгромно проиграли команде с Рональдиньо и Бонуччи в футбольном матче в Монако

Пилоты Ф-1 разгромно проиграли команде с Рональдиньо и Бонуччи в футбольном матче в Монако
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В среду, 3 июня, в преддверии Гран-при Монако состоялся традиционный футбольный матч, в котором приняли участие гонщики Формулы-1, знаменитости, а также легендарные футболисты.

В футбольном матче, приуроченном к Кубку Racing Stars, приняли участие следующие пилоты Формулы-1: Пьер Гасли из «Альпин», Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз», Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» и Карлос Сайнс из «Уильямса». Их соперниками стали футбольные легенды, в число которых вошли Роналдиньо, Леонардо Бонуччи и Кларенс Зеедорф.

Матч закончился разгромным поражением команды гонщиков — 2:6.

Фотографии с мероприятия доступны на страницах Формулы-1 в социальных сетях.

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