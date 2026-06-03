Патрезе призвал отстранить Джорджа Расселла от ГП Монако из-за критики этапа в 2025-м

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе призвал отстранить пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла от участия в Гран-при Монако из-за слов британца в 2025 году, когда он заявил, что вместо воскресной гонки лучше было бы провести ещё одну квалификацию.

«Каково стоять на подиуме в Монако? Теперь есть пилоты, которые говорят, что [Монако] нужно отменить. Расселл сказал это в прошлом году после гонки, если помните. Мы должны осудить его, потому что это молодой парень, у которого хватает наглости сказать, что Гран-при Монако не должно существовать, потому что, по его мнению, там нет обгонов.

Ну, да, это особенный Гран-при. Нужно хорошо выступить в квалификации, но я бы сказал, что Расселла следует убрать со стартовой решётки этого Гран-при. На мой взгляд, его поступок был довольно неуважителен. Мы в Монако ездили, да и все туда ездили, потому что знали, там действительно особая атмосфера, был престиж, возможно, самого важного Гран-при, который может выиграть гонщик», — приводит слова Патрезе издание F1oversteer.