Эксперт — о контракте Леклера с «Феррари»: не все могут похвастать связями с руководством

Эксперт и журналист Лоуренс Барретто прокомментировал новый контракт пилота Формулы-1 Шарля Леклера с «Феррари».

«Новый контракт позволит ему остаться в команде до 30 лет и как минимум провести в «Феррари» 10-летие — и, вероятно, в сделке есть механизмы для продления его пребывания и дальше, если обе стороны согласятся. Как и все гонщики и их менеджеры, Леклер и его команда оценивали шансы и в других коллективах. Но поскольку «Мерседес» и «Макларен», вероятно, не будут иметь свободных мест, а «Астон Мартин» не смог сделать тот рывок, которого все ожидали, ничто, кроме «Феррари», не было привлекательным.

Леклер также знает «Феррари» вдоль и поперёк — и это многое значит. Он также полностью доверяет руководителю Фреду Вассёру, которого так хорошо знает. Леклер выступал с ним в младших формулах в ART, дебютировал под руководством Вассёра в «Заубере» — и находится под его руководством с тех пор, как Вассёр присоединился в 2023 году. Леклер также, как известно, имеет прекрасные отношения с высшим руководством команды, включая президента Джона Элканна и генерального директора Бенедетто Винью. Не все его соперники могут похвастать такими связями с руководством.

28-летнего гонщика также любят болельщики команды — тифози — и те, кто посвящает свою жизнь работе на самую известную команду Формулы-1 в Маранелло и на трассе. Он их кумир. Его преданность только укрепит статус внутри команды — и будет ещё больше двигать команду вперёд, чтобы попытаться дать ему машину, с помощью которой можно положить конец почти 20-летнему ожиданию чемпионской славы. Для Леклера, очевидно, важно, если он выиграет титул чемпиона мира, в идеале — с «Феррари». Вот почему он иногда так жёсток с командой по радио или в послематчевых интервью. Он просто так сильно этого хочет — не только для себя, но и для каждого члена команды.

Так что, даже несмотря на то, что до окончания его предыдущей сделки оставалось не менее 18 месяцев — и несмотря на то, что «Феррари» ещё не выиграла ни одной гонки в 2026 году — Леклер подписал новый контракт. «Феррари» будет в восторге от того, что закрепила за собой гонщика, в которого они так сильно вложились, не в последнюю очередь потому, что знают, что он пользуется спросом. Леклер быстр и является одним из лучших пилотов на одном круге, которых когда-либо видел этот спорт. Он также является лидером, который может сплотить команду — и его уровень таков, что он может выступать на высочайшем уровне как минимум ещё 10-летие.

Это также даёт им стабильность на обозримое будущее на одной стороне гаража — и у них довольно хорошая форма на другой стороне с Льюисом Хэмилтоном, у которого контракт с командой как минимум до конца 2027 года, британец недавно заявил, что не намерен останавливаться в ближайшее время. С вопросом пилотов, хорошо улаженным на данный момент, «Феррари» может сосредоточить всё своё внимание на автомобиле и силовой установке, поскольку они стремятся догнать и обогнать «Мерседес», чтобы принести немного трофеев в Маранелло», — написал Барретто в колонке на сайте Формулы-1.