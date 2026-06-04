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«Атмосфера невероятна». Лоусон призвал «Рейсинг Буллз» не терять концентрацию на ГП Монако

«Атмосфера невероятна». Лоусон призвал «Рейсинг Буллз» не терять концентрацию на ГП Монако
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался в преддверии Гран-при Монако.

«Мы приезжаем в Монако после неоднозначного уикенда для команды в Канаде, где были позитивные моменты, но также и вещи, которые, как мы знаем, мы можем улучшить. Монако представляет собой совершенно другую задачу, поэтому важно, чтобы мы максимально использовали каждую сессию и быстро обрели уверенность. Это трасса, где точность имеет решающее значение, поэтому мы надеемся провести сильный уикенд.

Монако всегда является одним из главных событий года, особенно потому, что оно открывает европейскую часть сезона. Это такая знаковая трасса, и гоняться по этим улицам — это не похоже ни на что другое в календаре. Трасса невероятно уникальна: нет места для ошибок и много очень медленных поворотов, которые действительно испытывают машину и нас как гонщиков. Атмосфера на протяжении всего уикенда тоже невероятная; в городе царит настоящий ажиотаж, и это чувствуется ещё более особенным теперь, когда я живу здесь», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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