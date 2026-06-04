«Желаю, чтобы оставался таким, какой есть». Глава Ф-1 Доменикали — об Антонелли

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о 19-летнем итальянском пилоте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Кими Антонелли — необыкновенный талант. Он всё ещё очень естественный персонаж и ещё не имеет той, как бы это сказать, «надстройки», которая приходит с годами жизни в этой среде, где со дня на день ты становишься героем.

Что я ему желаю, так это чтобы он оставался таким, какой он есть, как можно дольше. Он ещё молод, он происходит из семьи, которая всегда поддерживала и защищала его, и от команды, которая всегда в него верила. Это нужно признать, но в то же время мы должны дать ему расти, не оказывая слишком большого давления. Ему нужно время, чтобы повзрослеть, хотя выиграть четыре Гран-при подряд — это не то, что многие могут сделать, так что это показывает, насколько он силён внутри», — приводит слова Доменикали GPblog.