Ральф Шумахер считает «Макларен» фаворитом на Гран-при Монако Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер оценил расклад сил в преддверии Гран-при Монако.

«Я верю в «Макларен». Их машина всегда показывала себя хорошо до сих пор. Но и у SF26 [«Феррари»] также отличное рабочее окно, много аэродинамики, и она кажется относительно лёгкой в управлении. Всё может сложиться хорошо в Монако для «Макларена», оба гонщика также очень быстры на этой трассе. Это означает, что они вполне могут быть фаворитами, на которых мы особенно не смотрим, или в этом случае самыми большими соперниками «Феррари».

При условии, что они всё сделают правильно, в том смысле, что действительно попадут в нужные условия. Я думаю, выступление команды в Монреале было не очень хорошим. [Оскар] Пиастри хотел заехать в боксы [и убрать промежуточные шины], но его не пустили. Поэтому они всё должны сделать безупречно. Это означает, что им нужно вовремя распознать, в каком направлении двигаться с настройками, потому что трасса сильно меняется. Это ещё один большой вызов для гонщика, потому что у них нет данных за этот год. Симуляция — это другой вопрос.

Это означает, что гонщик должен работать с командой, чтобы предвидеть, как всё будет на самом деле в субботу и воскресенье. И это действительно сложно сделать в Монако. И здесь снова всё в руках пилота», — приводит слова Шумахера F1oversteer.