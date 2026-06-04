«Мото Драйв» 2026: скорость, музыка и семейный праздник на автодроме «Игора Драйв»

6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдёт традиционный фестиваль мотоциклов, спорта и музыки «Мото Драйв». Гостей ждут три дисциплины мотоспорта — шоссейно-кольцевые гонки, мотокросс и мотоджимхана, выступление звёзд фристайла и насыщенная программа для всей семьи.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

На шоссейно-кольцевой трассе пройдёт сразу несколько соревнований на супербайках, которые разгоняются на длинных прямых до 300 км/ч. Зрители увидят как динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам, так и марафон — этап чемпионата Санкт-Петербурга по мотогонкам на выносливость. На кроссовой трассе Ралли Мото Центра пройдёт первый этап первенства России, а также четвёртый этап чемпионата России по мотокроссу.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Впервые в рамках фестиваля «Мото Драйв» пройдут соревнования на моноколесах. 6 июня на трассе Картинг Центра «Игора Драйв Картинг» состоятся скоростные заезды (тайм-атак на 1200-метровой трассе) и моноджимхана — технический слалом с резкими поворотами и препятствиями. 7 июня зрителей ждут гонки на моноколесах на картинг-треке и параллельный слалом — одновременные заезды двух райдеров по трассе с конусами в формате «на вылет». Участие бесплатное для членов сообществ «МоноПитер» и «МоноСпорт», количество мест ограниченно.

Гвоздь развлекательной мотопрограммы — трюки от легендарной команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая уникальное обратное сальто на багги. Экстремальное шоу Freeride Engine удивит синхронными прыжками на квадроциклах, трюками через огненные кольца и номером с девушкой-гимнасткой на квадроцикле — это одно из самых ярких шоу в нашей стране.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

На фестивале «Мото Драйв» гости смогут не только посмотреть соревнования, но и поучаствовать в двух новых форматах активного отдыха на мотоциклах. «Мотоквест» — это 90-километровое путешествие из Санкт-Петербурга до автодрома с остановками и заданиями (участники от 18 лет с категорией «А» или «А1», по 50 человек в день). Впервые в истории фестиваля пройдут заезды на регулярность движения по кольцевой трассе: два зачёта — «Классика» (60 км/ч, для ретро- и классических мотоциклов) и «Скорость» (80 км/ч, для спортбайков). Оплатить участие можно на сайте автодрома «Игора Драйв».

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Музыкальная программа представлена исполнителями на любой вкус. В субботу выступит инди-рок-группа «Сироткин», в воскресенье — рэп-феномен Icegergert. Также для гостей сыграют сводный оркестр музыкантов ведущих петербургских коллективов, брасс-бенд «Орчестра Бит» (Orchestra Beat), кавер-группы «Тру Пати Бэнд» (True Party Band) и «Рви Баян». Ведущим и битбоксером фестиваля станет Вахтанг Каландадзе.

Отдельное внимание организаторы уделили юным гостям. Для детей подготовлена обширная развлекательная зона. Малыши смогут принять участие в весёлых и безопасных заездах на беговелах. Мастера аквагрима превратят каждого ребенка в мотогероя или сказочного персонажа. На мастер-классах, которые будут проходить каждый час, дети вместе с родителями смогут сделать мягкий брелок из фетра, фигурки из лёгкого пластилина, расписать бандану или спортивную бутылку. Также запланирован арт-час — час свободы для творчества с разными художественными техниками. В программе — магическое шоу для детей 5-12 лет, мини-диско с флешмобами и аниматорами, игровая программа с надувным реквизитом, гигантская раскраска, сухой бассейн и гоночная трасса.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Впервые в рамках фестиваля «Мото Драйв» заработает мотопочта. Каждый гость сможет отправить открытку своим родным, близким или друзьям в любой регион России либо оставить её себе на память о посещении фестиваля. Всего будет доступно восемь видов открыток с уникальным дизайном, тираж каждого ограничен.

Мотопочта будет работать 6 и 7 июня с 12 до 18 часов. Кроме того, в эти же дни в шатре мотопочты с 15 до 18 часов пройдёт мастер-класс художника Михаила Васильева — автора комикса о приключениях рыси Сида, маскота автодрома «Игора Драйв». Юные гости смогут поупражняться в создании собственных рисованных персонажей или пофантазировать на тему будущих приключений Сида.