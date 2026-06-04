Эдриан Ньюи появится на Гран-при Монако

Глава «Астон Мартин» британец Эдриан Ньюи посетит предстоящий Гран-при Монако, сообщает издание GPblog со ссылкой на гоночного директора команды Майка Крака.

Напомним, Ньюи не прилетал на этапы нынешнего сезона с Гран-при Австралии, прошедшего с 6 по 8 марта в Мельбурне.

Изначально отсутствие британского конструктора связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки «Хонды», однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста.

Ранее Франц Тост высказался о перспективах Ньюи в «Астон Мартин».

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