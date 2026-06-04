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RDS Fest 2026 объединит регионы России культурой дрифта

RDS Fest 2026 объединит регионы России культурой дрифта
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20 июня главный дрифт-фестиваль лета RDS Fest возвращается на Moscow Raceway. Масштабное событие Российской Дрифт Серии объединит профессиональный автоспорт, автомобильную культуру, образовательные и развлекательные активности для всей семьи. Билеты на фестиваль уже в продаже.

Фото: RDS

В 2026 году RDS Fest приобретёт особое тематическое звучание. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России, и эта идея найдёт отражение в концепции фестиваля. Российская Дрифт Серия более 16 лет объединяет спортсменов, команды и болельщиков из десятков регионов страны — от Калининграда до Владивостока. Именно поэтому одной из главных тем предстоящего фестиваля большого дрифта станет многообразие и единство народов России.

Хедлайнерами фестиваля станут пилоты Гран-При РДС и Открытого чемпионата РДС: двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, четырёхкратный чемпион RDS GP и обладатель Кубка России по дрифту Георгий Чивчян, действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар, чемпион RDS Europe сезона-2022, вице-чемпион Гран-При РДС сезона-2023 Антон Козлов, чемпион RDS Open NXT сезона-2025 Тимофей Добровольский, генеральный директор Российской Дрифт Серии, пилот RDS Open Дмитрий Добровольский, бронзовый призёр RDS Open NXT сезона-2025 Владимир Афанасьев, пилоты RDS Open Андрей Рябов, Сергей Давидадзе и другие.
Самым ожидаемым событием фестиваля станет «Супербитва» — зрелищное противостояние титулованных пилотов Российской Дрифт Серии, которые представят разные регионы России. За лидерство поборются Георгий Чивчян (Красноярск), Роман Тиводар (Сочи), Антон Козлов (Ульяновск) и ещё один участник, имя которого пока держится в секрете.

Фото: RDS

Второй год подряд в рамках RDS Fest пройдёт STAR PËR STARS AIMOL Challenge для пилотов-любителей. Участники получат шанс проявить себя и побороться за место в составе титулованной команды на «Зимнем Кубке РДС» следующей зимой. Приём заявок на участие в проекте продолжается.
Традиционно фестиваль станет площадкой не только для профессионалов, но и для тех, кто только осваивает мастерство дрифта. На Moscow Raceway вновь пройдёт RDS Matsuri — свободные заезды по двум конфигурациям на одном из лучших автодромов страны. Подать заявку и вдоволь «раздать угла» на трассе могут все желающие, чей автомобиль соответствует необходимым техническим требованиям.

Фото: RDS

Порадует участников и насыщенная фестивальная программа. Гости смогут посетить сервис-парк, увидеть работу механиков и подготовку автомобилей к заездам, получить автографы пилотов, сделать фотографии в тематических фотозонах, познакомиться с выставкой тюнингованных автомобилей и принять участие в многочисленных интерактивах. Для самых юных поклонников автоспорта весь день будут работать специальные семейные площадки.

Фото: RDS

Отдельным пунктом программы вновь станет дрифт-такси. Гости смогут прокатиться по «боевой» дрифт-конфигурации Moscow Raceway и почувствовать перегрузки, скорость и эмоции, которые испытывают профессиональные пилоты во время соревнований Российской Дрифт Серии.

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