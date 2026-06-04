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«Макларен» превысил потолок расходов в Формуле-Е

«Макларен» превысил потолок расходов в Формуле-Е
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Гоночная команда «Макларен» оштрафована Международной автомобильной федерацией (ФИА) на € 400 тыс. за превышение лимита расходов в сезоне-2024/2025 Формулы-Е. Об этом сообщила пресс-служба ФИА.

Превышение лимита, ограниченного € 14,5 млн, составило € 645 тыс. Отмечается, что «Макларен» сам уведомил санкционирующий орган о нарушении, не дожидаясь окончания финансовой проверки. Штраф должен быть выплачен в течение 30 дней, он стал крупнейшим в истории Формулы-Е.

Ранее «Макларен» представил специальную ливрею к 1000-му Гран-при команды в Формуле-1.

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