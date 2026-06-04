Доменикали — о юных пилотах: кто-то должен помочь понять, что наш мир таков, что нужен щит

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о характере молодых пилотов, приходящих в «Королевские гонки».

«Мне нравятся эти молодые люди, которые всё ещё, в некотором смысле, такие, какими должны быть 19-летние парни, с долей наивности. Это на самом деле прекрасно. Но кто-то должен помочь им понять, что мир, в котором мы живём, не всегда таков, где люди улыбаются вам только потому, что искренне рады тому, что вы делаете. Это мир, где иногда приходится строить щит», — приводит слова Доменикали портал GPblog.

В данный момент лидером сезона-2026 является 19-летний Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес». На его счету 131 очко в личном зачёте.