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Доменикали — о юных пилотах: кто-то должен помочь понять, что наш мир таков, что нужен щит

Доменикали — о юных пилотах: кто-то должен помочь понять, что наш мир таков, что нужен щит
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о характере молодых пилотов, приходящих в «Королевские гонки».

«Мне нравятся эти молодые люди, которые всё ещё, в некотором смысле, такие, какими должны быть 19-летние парни, с долей наивности. Это на самом деле прекрасно. Но кто-то должен помочь им понять, что мир, в котором мы живём, не всегда таков, где люди улыбаются вам только потому, что искренне рады тому, что вы делаете. Это мир, где иногда приходится строить щит», — приводит слова Доменикали портал GPblog.

В данный момент лидером сезона-2026 является 19-летний Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес». На его счету 131 очко в личном зачёте.

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