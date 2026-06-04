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Валттери Боттас отреагировал на слух об уходе из «Кадиллака»

Валттери Боттас отреагировал на слух об уходе из «Кадиллака»
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Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас прокомментировал слухи об уходе из американской команды.

«Это часть спорта. Я не впервые сталкиваюсь с такими слухами, но это немного обидно, потому что кто-то выдумывает полную чушь. Хотя это нормально в этом спорте. Я понимаю свою ситуацию, команда понимает, и она поддерживает меня на 100%», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

После пяти этапов Боттас занимает 19-е место в личном зачёте пилотов, его напарник мексиканец Серхио Перес – 20-й.

Ранее в «Кадиллаке» высказались о возможности ухода Боттаса.

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