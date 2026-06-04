«Не рассматривал альтернативы». Леклер — о продлении контракта с «Феррари»

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер высказался о продлении контракта с итальянским коллективом.

— Ты подписал свой третий контракт с «Феррари». Был ли это тот, над которым ты размышлял дольше всего, или выбор был таким же естественным, как и в предыдущие разы?

— Думаю, каждое продление всегда оценивается с должным вниманием, и в этом случае оно не отличалось от предыдущих. Главный аспект — верить в проект. Что касается любви, которую я испытываю к этой команде, это больше не то, что я должен ставить под сомнение. Так что с этой точки зрения мне не нужно было много размышлять. Затем есть Фред [Вассёр]: у нас уникальные отношения, и я очень верю в то, что он — подходящий человек, чтобы вернуть «Феррари» на вершину. Есть также моменты прогресса, которые мы видели в этом году.

Мы отстаём от «Мерседеса», это правда, но я вижу много инноваций. В Маранелло есть команда, которая сильно давит, пытаясь мыслить иначе, чем в прошлом, даже за пределами шаблонов. Мы видели новые решения, и это дало мне дополнительную уверенность, убедив меня в том, что это команда, с которой я хочу остаться. Так что, помимо любви к «Феррари», которая очевидна, были и размышления. Как всегда бывало при каждом продлении.

— На протяжении этих лет возникала ли у тебя когда-нибудь потребность рассматривать альтернативы «Феррари»? Могу предположить, что Николя Тодт получал предложения со стороны других топ-команд: насколько легко было оставаться сосредоточенным на единственном выборе?

— Я никогда по-настоящему не рассматривал альтернативы. Конечно, были разговоры, потому что после 10 лет в этом паддоке возникают отношения, выходящие за рамки простой профессиональной сферы. Иногда происходят обсуждения, которые я считаю естественными, но могу подтвердить, что это вопросы, которые касаются гораздо больше Николя, чем меня. Что касается меня, и я хочу это подчеркнуть, то, что я хотел сделать, всегда было очень ясно, — приводит слов Леклера Motorsport Italia.