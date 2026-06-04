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Шарль Леклер ответил, прыгнет ли в воду в случае победы на Гран-при Монако

Шарль Леклер ответил, прыгнет ли в воду в случае победы на Гран-при Монако
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28-летний гонщик Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался по поводу прыжка в воду в случае победы на домашнем для него Гран-при Монако, который пройдёт с 5 по 7 мая.

— Будете ли ты нырять в бухту в воскресенье вечером [в случае победы]?
— Я надеюсь на это. Цель такая. Но больше всего я надеюсь бросить Фреда [Вассёра] в море! — приводит слова Леклера Motorsport Italia.

После пяти этапов сезона-2026 Леклер занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 75 очков. У идущего вторым британца Джорджа Расселла из команды «Мерседес» — 88. У лидера сезона итальянца Андреа Кими Антонелли, выступающего за «Мерседес», — 131.

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