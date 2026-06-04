В «Астон Мартин» работают над проблемой кресла Алонсо, из-за которой он сошёл в Канаде

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда работает над проблемой кресла пилота команды Фернандо Алонсо, которая вынудила испанца сойти на Гран-при Канады. Но, по словам Крака, болиду нужно не одно изменение, а полный комплекс.

«Мы находились здесь с утра вторника вместе с Фернандо, так что в тот день проделали большую работу с множеством вариаций. Теперь пилотаж — настоящее испытание, потому что в статике всё видится иначе, чем в реальности. Но, думаю, мы сделали небольшой шаг в правильном направлении. Он был сдержанно уверен, что это даст улучшение, однако я не удивлюсь, если по ходу сессий придётся сделать ещё одну подстройку, чтобы ему стало по-настоящему комфортно. Нельзя изменить что-то одно — следом приходится трогать педали, проверять высоту по регламенту и всё подобное, расстояние до руля… Так что это никогда не одиночное изменение, а целый комплекс, и всё слегка усложняется, если ты ещё не пилотировал», — приводит слова Крака издание RacingNews365.