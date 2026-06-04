Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» работают над проблемой кресла Алонсо, из-за которой он сошёл в Канаде

В «Астон Мартин» работают над проблемой кресла Алонсо, из-за которой он сошёл в Канаде
Комментарии

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда работает над проблемой кресла пилота команды Фернандо Алонсо, которая вынудила испанца сойти на Гран-при Канады. Но, по словам Крака, болиду нужно не одно изменение, а полный комплекс.

«Мы находились здесь с утра вторника вместе с Фернандо, так что в тот день проделали большую работу с множеством вариаций. Теперь пилотаж — настоящее испытание, потому что в статике всё видится иначе, чем в реальности. Но, думаю, мы сделали небольшой шаг в правильном направлении. Он был сдержанно уверен, что это даст улучшение, однако я не удивлюсь, если по ходу сессий придётся сделать ещё одну подстройку, чтобы ему стало по-настоящему комфортно. Нельзя изменить что-то одно — следом приходится трогать педали, проверять высоту по регламенту и всё подобное, расстояние до руля… Так что это никогда не одиночное изменение, а целый комплекс, и всё слегка усложняется, если ты ещё не пилотировал», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

Сейчас читают:
«Это нормально». Крак — о реакции «Астон Мартин» на проблемы в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android