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Ферстаппен — о критике Гран-при Монако: раньше жаловались дома, теперь — в соцсетях

Ферстаппен — о критике Гран-при Монако: раньше жаловались дома, теперь — в соцсетях
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о критике гоночной составляющей Гран-при Монако, которая распространяется в социальных сетях.

«Всегда было одно и то же — люди жаловались на гонки в Монако. Но из-за социальных сетей теперь каждый с телефоном или ноутбуком жалуется онлайн, тогда как раньше они могли выплеснуть это только сами себе дома или кому-то из родных», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.

Гран-при Монако — шестой этап сезона — пройдёт 5-7 июня. Трасса в княжестве известна своей сложностью для обгонов, что часто вызывает критику со стороны болельщиков. В 2026 году гонка проходит по новому регламенту с машинами меньшего размера, что, по мнению некоторых пилотов, может увеличить количество обгонов.

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