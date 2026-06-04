Зак Браун снова призвал к полной независимости команд в Формуле-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в письме болельщикам, приуроченном к 1000-му Гран-при команды в Монако, заявил, что Формуле-1 пора перейти к полной независимости команд.

«[...] Что касается самого вида спорта, то за последние несколько лет мы стали свидетелями поистине невероятного роста. Популярность автоспорта достигла небывалого уровня — на самом деле спрос на проведение Гран-при превышает наши возможности по их организации в каждом сезоне. Сейчас у нас 11 сильных команд, соревнования проходят зрелищно, и мы по-прежнему лидируем в расширении границ технологий и инноваций.

[...] Однако есть один вопрос, который я хотел бы затронуть и о котором вы наверняка читали. Ещё не так давно, чтобы выжить в нашем спорте, некоторым командам приходилось полагаться на альянсы и покупать технологии друг у друга, и в то время это служило своей цели. Но теперь, когда спорт в отличном состоянии и у гоночных команд есть финансовая стабильность, пора переходить к формату подлинной независимости между командами.

За исключением силовых установок — которые не все производят самостоятельно, — команды должны действовать полностью независимо, чтобы обеспечить абсолютную честность. Когда речь заходит о технических, финансовых или управленческих вопросах, альянсы способны затуманить картину. И в конечном счёте, я думаю, вы, наши болельщики, хотите знать, что все 22 гонщика борются друг с другом одинаково яростно и что одни и те же правила применяются ко всем 11 командам. Liberty и ФИА проделали выдающуюся работу по развитию нашего спорта, мы процветаем, так что я уверен, что теперь мы сосредоточимся на этой сфере и решим этот вопрос», — написал Браун в письме, опубликованном на официальном сайте «Макларена».