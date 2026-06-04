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Эстебан Окон: при нынешних ценах на картинг я бы не попал в Формулу-1

Эстебан Окон: при нынешних ценах на картинг я бы не попал в Формулу-1
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон заявил, что, начни он карьеру сейчас при нынешних ценах на картинг, в Формулу-1 ему было бы не пробиться. По подсчётам издания GPblog, стоимость одного гоночного уикенда в мини-категории достигает € 10-12 тыс.

«Если бы мне пришлось начинать карьеру заново, при нынешней цене этапа в мини-категории, меня бы здесь не было. Это безумие — насколько всё дорого. Очень жаль, что так сложилось. И меня убивает, что я так говорю, потому что я знаю, что дал мне настоящий картинг, но при нынешних ценах единственный способ для талантливого подростка — это симуляторы. Возможно, сейчас оптимальный вариант — это 70% тренировок на симуляторе и 30% реальной езды на карте», — приводит слова Окона источник.

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