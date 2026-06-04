Контракт Леклера и «Феррари» гарантирован лишь до конца 2028 года — источник

Журналистка La Gazzetta dello Sport Джулия Тонинелли сообщила, что структура нового соглашения пилота Шарля Леклера с «Феррари» аналогична предыдущему контракту монегаска, подписанному два года назад. При этом некоторые французские СМИ утверждают, что пилот получил серьёзный контроль над своим будущим, а общая стоимость сделки с учётом опций может достигнуть € 184 млн.

«Условия этого нового контракта не разглашаются, что является стандартной практикой в Формуле-1, однако, как и в случае с контрактом, который Леклер подписал два года назад, ожидается, что соглашение будет заключено на два года с возможностью продления», — сообщила Тонинелли.