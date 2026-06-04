«Стараюсь держать всех в тонусе». Ферстаппен — о решениях команды на квалификации в Канаде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в квалификации Гран-при Канады команда не прислушалась к его мнению и он надеется, что это станет уроком на будущее.

«Ну, мы обсуждали это внутри команды довольно долго. Мы всегда вместе смотрим, как можно улучшить ситуацию. Но было совершенно ясно, что в этот раз всё пошло не так. Надеюсь, это станет уроком на следующие гонки, чтобы мы снова могли двигаться в правильном направлении.

Я всегда стараюсь держать всех в тонусе. И да, я был недоволен, потому что в квалификации просто ничего не получалось. Это моё мнение. В целом команда очень внимательно прислушивается к тому, что я говорю, но это был один из тех моментов, когда я почувствовал необходимость чётко выразить свою позицию», — приводит слова Ферстаппена издание The Telegraph.