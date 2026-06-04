Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Стараюсь держать всех в тонусе». Ферстаппен — о решениях команды на квалификации в Канаде

«Стараюсь держать всех в тонусе». Ферстаппен — о решениях команды на квалификации в Канаде
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в квалификации Гран-при Канады команда не прислушалась к его мнению и он надеется, что это станет уроком на будущее.

«Ну, мы обсуждали это внутри команды довольно долго. Мы всегда вместе смотрим, как можно улучшить ситуацию. Но было совершенно ясно, что в этот раз всё пошло не так. Надеюсь, это станет уроком на следующие гонки, чтобы мы снова могли двигаться в правильном направлении.

Я всегда стараюсь держать всех в тонусе. И да, я был недоволен, потому что в квалификации просто ничего не получалось. Это моё мнение. В целом команда очень внимательно прислушивается к тому, что я говорю, но это был один из тех моментов, когда я почувствовал необходимость чётко выразить свою позицию», — приводит слова Ферстаппена издание The Telegraph.

Может быть интересно:
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android