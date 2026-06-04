Расселл — о победах Антонелли: теперь это его чемпионат, который он может только проиграть

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что после серии успешных выступлений его напарник Андреа Кими Антонелли стал главным фаворитом чемпионата Формулы-1 сезона-2026.

«Если смотреть на ситуацию со стороны соперника, то сейчас у тебя такой отрыв, что кажется: титул можно либо сохранить, либо только потерять. Теперь это его чемпионат, который он может только проиграть.

Мой настрой — получать удовольствие от каждой гонки, стараться выигрывать каждую гонку, как я делал весь сезон. Я продолжу бороться так же, не собираюсь менять свой подход и не позволю этой ситуации давить на меня сильнее.

Мне не кажется, что нужно любой ценой цепляться за каждый результат, потому что сезон длинный и по его ходу всё ещё может измениться, если ты тот, кто находится наверху. Мне просто нужно продолжать быть тем парнем, который оказывается впереди, даже если сейчас именно он набирает результаты.

Думаю, у каждого в какой-то момент сезона бывает серия гонок, когда всё складывается в твою пользу — не знаю, почему и как, но так бывает. Это просто мой взгляд на ситуацию. Сейчас я нахожусь в очень хорошем психологическом состоянии. Давление будто ушло, а впереди ещё очень много времени», — приводит слова Расселла издание BBC Sport.