Макс Ферстаппен назвал главную проблему «Ред Булл» перед Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не уверен в конкурентоспособности команды перед Гран-при Монако, отметив слабую работу машины на неровностях и поребриках.

«Посмотрим. Не знаю. Всё будет зависеть от многих факторов. Пока не понимаю, как машина будет чувствовать себя завтра. Монако всегда может преподнести сюрпризы. Но если говорить реалистично, то на медленных поворотах у нас всё было нормально. Однако здесь нужно хорошо работать на кочках и поребриках, а вот в этом мы не так хороши. Так что посмотрим, как всё будет развиваться по ходу уикенда.

Возможно, эта трасса лучше подходит нынешним машинам. С новыми колёсами машины стали чуть более юркими на низкой скорости, но вместе с этим, как мне кажется, ухудшилась управляемость по сравнению с прошлогодней машиной. Так что посмотрим.

Квалификация всё равно остаётся главным моментом уикенда — именно там нужно показывать максимум. Мы постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.