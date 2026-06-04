Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен назвал главную проблему «Ред Булл» перед Гран-при Монако

Макс Ферстаппен назвал главную проблему «Ред Булл» перед Гран-при Монако
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не уверен в конкурентоспособности команды перед Гран-при Монако, отметив слабую работу машины на неровностях и поребриках.

«Посмотрим. Не знаю. Всё будет зависеть от многих факторов. Пока не понимаю, как машина будет чувствовать себя завтра. Монако всегда может преподнести сюрпризы. Но если говорить реалистично, то на медленных поворотах у нас всё было нормально. Однако здесь нужно хорошо работать на кочках и поребриках, а вот в этом мы не так хороши. Так что посмотрим, как всё будет развиваться по ходу уикенда.

Возможно, эта трасса лучше подходит нынешним машинам. С новыми колёсами машины стали чуть более юркими на низкой скорости, но вместе с этим, как мне кажется, ухудшилась управляемость по сравнению с прошлогодней машиной. Так что посмотрим.

Квалификация всё равно остаётся главным моментом уикенда — именно там нужно показывать максимум. Мы постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Сейчас читают:
«Стараюсь держать всех в тонусе». Ферстаппен — о решениях команды на квалификации в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android