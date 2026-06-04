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Шарля Леклера и Ландо Норриса вызвали к стюардам за опоздание на пресс-конференцию

Шарля Леклера и Ландо Норриса вызвали к стюардам за опоздание на пресс-конференцию
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Пилоты «Феррари» и «Макларена» соответственно 28-летний монегаск Шарль Леклер и 26-летний британец Ландо Норрис вызваны к стюардам за нарушение статьи B10.1.1.a спортивного регламента Формулы-1 — опоздание на традиционную предгоночную пресс-конференцию в четверг.

Как сообщается в документах Федерации, оба гонщика должны явиться к стюардам утром 5 июня вместе с представителями своих команд. Леклеру необходимо прибыть к стюардам в 10:00 по местному времени, Норрису — в 10:10.

Гран-при Монако — шестой этап сезона — пройдёт 5-7 июня. Это первая гонка европейской части чемпионата. Трасса здесь — самая короткая в календаре Формулы-1. Гонка длится 78 кругов, общая дистанция — 260,3 км. На этом городском автодроме обгоны практически невозможны, поэтому исход гонки чаще всего решается в квалификации.

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