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«Ауди» представила специальную ливрею к Гран-при Монако в честь Тацио Нуволари

«Ауди» представила специальную ливрею к Гран-при Монако в честь Тацио Нуволари
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Немецкая команда «Ауди» к Гран-при Монако представила в социальной сети специальную жёлтую ливрею для болидов Формулы-1, а также показала новые гоночные комбинезоны пилотов. Дизайн посвящён легендарному итальянскому гонщику Тацио Нуволари по прозвищу Летающий Мантуанец.

Фото: Audi

Фото: Audi

Фото: Audi

«Некоторые прозвища становятся легендарными. Тацио Нуволари по прозвищу Летающий Мантуанец — часть нашего наследия, и этот жёлтый цвет — наша дань уважения», — говорится в заявлении команды.

Фото: Audi

Фото: Audi

Фото: Audi

«Ауди» выступает в Формуле-1 с 2026 года. Сейчас команда занимает девятое место в Кубке конструкторов с двумя очками. Лучшим результатом является девятое место Габриэла Бортолето в Австралии.

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