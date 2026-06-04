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В «Макларене» использовали отсутствие активной аэродинамики в Монако для доработки крыла

В «Макларене» использовали отсутствие активной аэродинамики в Монако для доработки крыла
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Команда «Макларен» представила новую конфигурацию заднего крыла к Гран-при Монако, присоединившись к тенденции команд Формулы-1 использовать отсутствие активной аэродинамики для установки дополнительных аэродинамических элементов. Об этом сообщает издание The Race.

В Монако ФИА отказалась от зон активации «прямого режима» заднего крыла из-за особенностей трассы. Таким образом, впервые в сезоне-2026 команды не будут использовать подвижную аэродинамику. Это позволило конструкторам убрать стандартные механизмы активации крыла и использовать освободившиеся зоны для размещения дополнительных элементов.

Конструкция «Макларена» стала одной из самых сложных в пелотоне. Команда установила сразу три небольших элемента в области механизма регулировки крыла, а также ещё два аэродинамических элемента позади них.

Похожие решения также подготовили «Мерседес» и «Ред Булл». При этом у «Мерседеса» конструкция состоит из нескольких мини-крыльев вокруг центральной стойки, а «Ред Булл» использовал более простой вариант с двумя небольшими элементами.

Свои версии обновлений также представили «Рейсинг Буллз», «Кадиллак», «Ауди» и «Альпин». Однако, как отмечает источник, эффект от подобных решений минимален — речь идёт лишь о нескольких сотых секунды на круге.

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