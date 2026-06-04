«Это просто безумие». Ферстаппен — о стоимости выступлений в картинге

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что стоимость выступлений в картинге становится серьёзной проблемой для молодых гонщиков и ограничивает доступ талантливых пилотов в автоспорт.

«Думаю, все мы очень многому научились благодаря картингу. Это по-прежнему отличная категория. Проблема в том, что цены просто улетают в космос. Люди платят по € 10-12 тыc. за один этап в категории «мини». Это просто безумие.

Из-за этого некоторые действительно талантливые ребята, у которых нет финансовой поддержки, порой даже не могут добраться до формульных серий. Для меня, как и для всех нас, картинг был основой. Да, тогда уже существовали какие-то симуляторы, но они не были настолько реалистичными. И когда мы впервые садились за руль настоящей гоночной машины, нас ждала серьёзная кривая обучения.

Сейчас же симуляторы настолько точны, что можно быть уже на 10 шагов впереди ещё до первого выезда на формульной машине. Ты уже понимаешь правильные точки торможения, умеешь переключать передачи, работать с данными», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.