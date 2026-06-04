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«Ауди» представила гибридный суперкар Nuvolari мощностью 1001 л. с.

«Ауди» представила гибридный суперкар Nuvolari мощностью 1001 л. с.
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Компания «Ауди» представила новый суперкар Audi Nuvolari — самый мощный и быстрый серийный автомобиль в истории бренда.

Модель получила гибридную силовую установку мощностью 1001 л. с. и способна развивать скорость свыше 350 км/ч. Автомобиль выпустят ограниченной серией в 499 экземпляров, а поставки стартуют в первой половине 2027 года.

Фото: AUDI AG

В «Ауди» называют Nuvolari «технологическим флагманом» компании и частью масштабного обновления бренда после перехода к новой дизайн-философии и прихода в Формулу-1.

«В эпоху фундаментальных изменений мы принимаем смелые стратегические решения. Audi Nuvolari выводит эмоции и производительность на новый уровень и показывает, как мы переносим философию Vorsprung durch Technik (лидерство за счёт технологий. — Прим. «Чемпионата») в новую эру», — приводит слова генерального директора «Ауди» Гернота Дёлльнера пресс-служба компании.

Фото: AUDI AG

Технический директор компании Рувен Мор подчеркнул, что суперкар получил ряд решений, вдохновлённых Формулой-1.

«Nuvolari — первый суперкар «Ауди» с высокопроизводительной гибридной силовой установкой. Машина задаёт новые стандарты аэродинамики и управляемости благодаря системе Quattro Predictive Ride», — отметил Мор.

Фото: AUDI AG

Фото: AUDI AG

Среди ключевых технологий модели — активная аэродинамика, карбоновый кузов Audi Space Frame и гибридная силовая установка, созданная с оглядкой на опыт Формулы-1.

Название автомобиля отсылает к легендарному итальянскому гонщику Тацио Нуволари, которого называли Летающим Мантуанцем. В компании подчеркнули, что модель символизирует «бескомпромиссную производительность и абсолютную концентрацию на пилотаже».

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