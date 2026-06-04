Фото: LEGO выпустил наборы с копиями шлемов Норриса и Пиастри к 1000-й гонке «Макларена»

Компания LEGO и команда «Макларен» выпустили коллекционные наборы с копиями шлемов пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри к 1000-му Гран-при команды в истории, который пройдёт в Монако.

Каждый набор состоит из 793 деталей и включает мини-фигурку соответствующего гонщика в гоночном комбинезоне. Шлемы поставляются с чёрной подставкой для демонстрации и табличкой с подписью. Цена каждого набора — $ 90.

Фото: mclaren.com

На Гран-при Монако Норрис и Пиастри будут носить полноразмерные шлемы, созданные по мотивам этих LEGO-конструкций.

В набор Ландо Норриса интегрирован его новый гоночный номер 1 в формате LEGO, а также использованы флуоресцентные элементы в стиле blob (фирменный узор британца). В набор Оскара Пиастри включены печатные узоры с юбилейной ливреи «Макларена» к 1000-й гонке и его гоночный номер.

Фото: mclaren.com

Размеры готовой модели — семь дюймов в высоту (около 18 см), пять дюймов в глубину (около 13 см) и 4,5 дюйма в ширину (около 11 см). Наборы доступны онлайн на сайте LEGO и в розничных магазинах по всему миру.